Во Мценске ликвидируют детсад

Постановление об этом подписала исполняющая обязанности главы города Мценска Светлана Климова.

Речь в постановлении идет о ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мценска «Детский сад № 1», расположенного на улице Мира. Из преамбулы документа следует, что решение принято «в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, оптимизации расходов муниципального и регионального бюджетов, экономии бюджетных средств за счет оптимизации персонала». Ответственным за проведение ликвидационных процедур стало городское управление образования. Уже создана ликвидационная комиссия и утверждено положение о ее работе.

Полномочия по управлению делами детсада уже переданы этой комиссии. Последняя должна уведомить о происходящем налоговую службу, а также опубликовать в средствах массовой информации сообщение о ликвидации детсада, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации, решили местные власти. Ликвидационная комиссия обязана сама принять меры по поиску кредиторов и получению дебиторской задолженности.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составит промежуточный ликвидационный баланс, в который войдут сведения о составе имущества ликвидируемого учреждения, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда. Выплачивать долги детсада, если таковые имеются, также будет комиссия.

После завершения расчетов с кредиторами она оставит окончательный ликвидационный баланс, который должно будет утвердить управление образования администрации города Мценска. После этого имущество детсада будет включено в муниципальную казну. Мероприятия по ликвидации учреждения оплатит муниципальный бюджет. Светлана Климова также утвердила план мероприятий по ликвидации детского сада № 1. Согласно ему, работники детсада и профсоюз будут заранее уведомлены о предстоящем увольнении, информация об этом будет передана и в местный центр занятости населения.

ИА “Орелград”