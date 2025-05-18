«Спутник» врезался в трактор. Водитель погиб, четверо госпитализированы

18.5.2025 | 19:20 Новости, Происшествия

Смертельное ДТП произошло ночью 18 мая в Мценском районе Орловской области.

Фото: УМВД России по Орловской области

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ 21099 под управлением водителя 2004 года рождения двигался из деревни Добрая Вода в сторону деревни Азарово. Примерно в 01:30 водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там произошло  столкновение с трактором «Джон Дир».

Водитель ВАЗ погиб на месте до приезда скорой помощи, сообщили в УМВД России по Орловской области. Четыре пассажира легковушки (1970 г.р., 2012 г.р., 2010 г.р., 2007 г.р.) получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства ЧП.

ИА “Орелград”


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