Мценские земли сделают более эффективными

Накопившиеся проблему будут решать программным методом.

Программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в новой редакции утвердила администрация Мценского района. Свой старт она взяла еще в прошлом году, ее действие рассчитано до 2027 года включительно. Программа предусматривает увеличение доходной части бюджета Мценского района от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества и земельных участков на 0,3 процента. Предусмотрены и другие мероприятия, за счет которых местный бюджет, как планируется, будет получать миллионы рублей дополнительно.

«От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет, – считают авторы программы. – Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет района являются доходы от распоряжения и использования имущества и земли».

Приоритетными объявлены вопросы по увеличению источников поступления платежей от пользования земельными участками и объектами имущества района. Программой предусмотрено взыскание задолженности по арендной плате за землю, освоение новых площадок для строительства, вовлечение в хозяйственный оборот оформленных в собственность Мценского района сельскохозяйственных земель, предоставление участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в собственность за выкуп.

Объем финансирования программы в этом году составит 31 миллион рублей, однако ожидаемый эффект оценивается куда больше – 73 миллиона рублей может поступить в местный бюджет дополнительно только в текущем году. Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения мероприятий программы, являются межевание земельных участков, изготовление технических и кадастровых паспортов объектов, оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков, отмечают авторы документа.

По их оценке, для выполнения мероприятий программы необходимо провести межевание порядка 121 земельного участка, в том числе для личных подсобных хозяйств и под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мценского района. Также планируется оценить ориентировочно 174 земельных участка.

ИА «Орелград»