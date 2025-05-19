Массовая проверка автобусов прошла в Орловской области

Рейдовое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции.

Профилактическое рейдовое мероприятие по проверке пассажирского транспорта прошло на территории Орловской области. Его совместными усилиями провели сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора. Подобные профилактические мероприятия проводятся полицейскими регулярно и направлены не только на повышение уровня безопасности, но и на формирование у водителей и владельцев транспортных компаний более ответственного отношения к своим обязанностям, пояснили в пресс-службу УМВД России по Орловcкой области.

«Полицейские подчеркивают, что важно, чтобы все участники дорожного движения понимали, что соблюдение ПДД и стандартов является залогом безопасности на дорогах, – говорят в ведомстве. – В ходе рейдового мероприятия сотрудники МОТНРАСиЭР Госавтоинспекции проверяли техническое состояния автобусов (рулевое управление, световые приборы), наличие полиса (ОСАГО), своевременность технического осмотра. Представители Ространснадзора проверяли соблюдение правил перевозок пассажиров, лицензирование и допуски у перевозчиков».

По данным УМВД, в этом году на территории Орловской области сотрудники Госавтоинспекции выявили уже 1293 нарушения, совершенных водителями автобусов. Кроме того, с начала года зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в результате которых восемь человек получили различные травмы. К слову, по данным мэрии Орла, в настоящее время транспортное обслуживание населения в областном центре осуществляется только по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, что дает возможность контролировать работу пассажирского транспорта на всех маршрутах.

«Контроль осуществляется посредством системы ГЛОНАСС, а также проведением выездных проверок на линии по всем районам города, в том числе, на основании обращений и жалоб горожан, – следует из информации городских властей. – В 2024 году было проведено более 50 выездных проверок. Основные выявленные нарушения – недостаточное количество транспортных средств на маршруте и неисполнение графиков работы транспорта в вечернее время. Выписано 44 претензии об устранении нарушений условий муниципальных контрактов».

ИА “Орелград”