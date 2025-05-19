Работу «умных городов» оценят на Орловщине

Лучшие муниципальные практики выберут в Орловской области.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области известил о старте проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона. Его основная цель заключается в отборе кандидатов, которые затем представят Орловскую область в федеральном этапе конкурса. Традиционно участие в нем принимают муниципальные образования, которые сразятся в двух категориях: первая категория – городские округа и городские поселения, вторая категория – сельские поселения.

В этом году предусмотрено пять номинаций. Так, в первой из них жюри будет оценивать градостроительную политику властей на местах, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами являются предметом оценки по второй номинации.

В третьей жюри оценит обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями и развитие территориального общественного самоуправления, в четвертой – работу властей по укреплению межнационального мира и согласия, в том числе реализацию собственных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне. Пятая номинация – модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Кстати, на федеральном этапе заявки участников будут оценивать несколько министерств, в том числе Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство экономического развития РФ и Федеральное агентство по делам национальностей. Для участия в конкурсе муниципалитетам необходимо представить в конкурсную комиссию заявки, подготовленные по формам, утвержденным на уровне федеральных министерств.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области будет принимать заявки на участие в конкурсе до 15 июня 2025 года. Конкурсные заявки муниципальных образований, признанных победителями регионального этапа, до 20 августа 2025 года будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.

ИА “Орелград”