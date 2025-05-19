Орловчанка будет получать стипендию президента России

19.5.2025 | 16:07 Новости, Общество

Надежду Голубову признали одной из лучших аспиранток страны.

Фото: vk.com/oreluniver

Представительница ОГУ имени Тургенева прошла конкурсный отбор на получении стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной выплаты составляет 75 тысяч рублей. Она назначается на срок от одного года до четырёх лет.

Таким образом поощрят 500 человек. Всего на конкурс поступило около 4600 заявок из 73 субъектов.

Претендентов выдвигали их научные руководители. Для Надежды Голубовой таким является Елена Потапова, старший научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники, доцент кафедры «приборостроение, метрология и сертификация» вуза.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


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