На Орловщине отработали проведение контртеррористической операции

19.5.2025 | 15:53 Закон и порядок, Новости

Учение «Рельеф» прошло в трёх муниципальных образованиях.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области / Оперативный штаб Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, в мероприятии участвовали представители силовых и правоохранительных ведомств, а также органов государственной власти региона.

Согласно легенде учений, условные диверсанты попытались прорваться в одно из муниципальных образований. Руководитель Оперативного штаба региона, начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков принял решение о проведении контртеррористической операции в трёх муниципалитетах.

Вертолёт доставил сотрудников специальных подразделений на проблемный участок. Участники учений десантировались, а затем организовали засаду.

В результате условные террористы были успешно блокированы и уничтожены.

ИА «Орелград»


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