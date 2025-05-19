На Орловщине отработали проведение контртеррористической операции

Учение «Рельеф» прошло в трёх муниципальных образованиях.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, в мероприятии участвовали представители силовых и правоохранительных ведомств, а также органов государственной власти региона.

Согласно легенде учений, условные диверсанты попытались прорваться в одно из муниципальных образований. Руководитель Оперативного штаба региона, начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков принял решение о проведении контртеррористической операции в трёх муниципалитетах.

Вертолёт доставил сотрудников специальных подразделений на проблемный участок. Участники учений десантировались, а затем организовали засаду.

В результате условные террористы были успешно блокированы и уничтожены.

ИА «Орелград»