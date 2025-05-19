В Орловской области открылся новый Центр общения старшего поколения

19.5.2025 | 17:01 Важное, Новости, Общество

Это уже третье такое учреждение.

Фото: sfr.gov.ru

Центр открылся в Дмитровске на на базе клиентской службы Социального фонда России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения СФР. Ранее такие центры появились в Глазуновке и Ливнах.

В центре имеется зал для массовых мероприятий, зона отдыха, а также «цифровое пространство», оборудованное компьютерами. Для пенсионеров будут организовывать занятия по финансовой грамотности, экскурсии, спортивные прогулки и другие мероприятия.

Присоединиться к работе центра можно по телефону 8 (48649) 2-14-86.

Также у учреждения есть свой телеграм-канал.

ИА «Орелград»


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