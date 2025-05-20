«Орелэнерго» обнаружило незаконно подключенный к сетям танцевальный зал

20.5.2025 | 6:36 Закон и порядок, Новости

Иск ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» о взыскании денежных средств рассмотрел суд ОМО.

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В сентябре 2024 года представителями компании при проверке электросетевого хозяйства установлен факт бездоговорного потребления электроэнергии посредством подключения  двухэтажного нежилого здания, используемого для оказания услуг по организации досуга, от жилого строения. На первом этаже размещена баня, второй – обустроен под танцевальный зал. Строение используется собственником для получения прибыли посредством сдачи в аренду.

Не возражая против доводов о наличии факта бездоговорного потребления электроэнергии ответчик, тем не менее, указывал, что согласен произвести оплату по коммерческим тарифам только в фактическом объеме. Суд с таким предложением не согласился, поскольку не предусматривается возможность расчета платы за бездоговорное потребление электроэнергии исходя из показаний прибора учета. Однако в интересах законности и исключения неосновательного обогащения со стороны энергетиков вычли из суммы требований оплаченные кВт  – 1020,75 руб.

Суд решил взыскать с собственника бани и танцзала 140 624,72 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 5 212,61 руб.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”


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