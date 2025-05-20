На Орловщине проверили маршрутки, которые едут на Знаменку

Выявлены нарушения.

Об этом рассказали в учреждении «Организатор перевозок», которое отвечает за междугородние автобусные маршруты. Также в проверках участвовали представители Ространснадзора и ГАИ.

Участников рейда интересовало, соблюдают ли водители маршруты и расписание, имеют ли при себе весь комплект документов, а также то, отображаются ли автобусы в системе «Глонасс». Известно, что проверке подверглись маршрутки №352 (до станции «Хардиково»), №354 (до станции «ИЗБК»), №445 (до станции «Мезенский педколледж») и №482 (до станции «Посёлок Стальной конь»).

В итоге на всех маршрутах (кроме №352) «установлены отдельные факты нарушений в документах». Также выяснилось, что не все автобусы с номером 482 передавали навигационные данные.

По последнему нарушению проводится претензионная работа. Также сотрудниками Ространснадзора составлены административные протоколы, которые предполагают наказание в виде штрафов.

«В целях профилактики подобных нарушений совместные рейды будут продолжены», – указали в «Организаторе перевозок».

ИА «Орелград»