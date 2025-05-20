Поликлиника №3 получила «Лад» на 10 миллионов

Автопарк медицинского учреждения пополнили шесть автомобилей.

Это машины марок LADA LARGUS и LADA NIVA TRAVEL. Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Автомобили приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На это потратили более 10 миллионов рублей.

Новые машины позволят поликлинике расширить спектр услуг, которые оказываются на дому. К ним относятся выезды к пациентам (включая паллиативную помощь), доставка лекарств и результатов анализов, проведение выездных диспансеризаций и профилактических осмотров.

ИА «Орелград»