Поликлиника №3 получила «Лад» на 10 миллионов

20.5.2025 | 16:40 Новости, Транспорт

Автопарк медицинского учреждения пополнили шесть автомобилей.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Это машины марок LADA LARGUS и LADA NIVA TRAVEL. Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Автомобили приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На это потратили более 10 миллионов рублей.

Новые машины позволят поликлинике расширить спектр услуг, которые оказываются на дому. К ним относятся выезды к пациентам (включая паллиативную помощь), доставка лекарств и результатов анализов, проведение выездных диспансеризаций и профилактических осмотров.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования