После атаки в Болховском районе пострадал ряд частных домов, но люди остались целы.

Как сообщил пресс-службе губернатора Орловской области глава Болховского района Николай Чиняков, в районе уже открыт официальный счёт для сбора благотворительных средств.

Сейчас эксперты, приехавшие из Орла, оценивают масштаб ущерба по каждому конкретному дому. Готовятся документы, необходимые для выделения владельцам пострадавших зданий соответствующей материальной поддержки.

Также местным жителям оказывают другую помощь. Специалисты уже побеседовали с каждой семьёй и выяснили их нужды и желания. Все болховчане, которые столкнулись с проблемами, смогут временно переместиться из своих домов в гостиницу – разумеется, на безвозмездной основе.

Кроме того, им помогают восстаналивать их собственные документы, уничтоженные огнём.

ИА “Орелград”