Вынесен приговор автоледи, которая дважды переехала мотоциклиста

Авария произошла в Орле у бывшего гастронома «Москва».

14 августа 2022 года водитель Nissan Х-Trail двигалась по улице Комсомольской со стороны «Чайки». Примерно в 22:05 на перекрестке начала поворачивать на 2-ю Посадскую. Машина стала препятствием для Honda CBR 1100ХХ, который двигался прямо во встречном потоке со стороны Поликлиники №3. Мотоциклист скончался в больнице.

В ходе судебного разбирательства женщина пояснила, что вместе со своими двумя детьми ехала домой. На перекрестке улиц Розы Люксембург, 2-я Посадская и Комсомольская ей необходимо было совершить маневр. Она заблаговременно включила указатель левого поворота, остановилась в пределах крайней левой полосы. Она видела медленно приближающийся свет фар нескольких транспортных средств в районе Поликлиники. В крайнем левом ряду на встречной полосе стоял автомобиль, у которого моргал «поворотник», указывающий на маневр в сторону улицы Розы Люксембург. Водитель была убеждена в безопасности своего маневра, начала поворот налево. Ее скорость не превышала 5 км/ч, но по ощущениям через секунду она увидела свет фары около своей машины и сразу же изо всех сил нажала педаль тормоза. После этого почувствовала удар, и сработала подушка безопасности. Она продолжала держать педаль тормоза. Сзади кричали ее дети. Когда подушка безопасности сдулась, она увидела подбежавших к машине ранее ей незнакомых людей, которые громко кричали и что-то делали перед машиной.

Свидетелей произошедшего было много. Целая группа мотоциклистов ехала с «Салюта» в сторону автовокзала. Они двигались по правой полосе, по левой – автомобили. Первым в группе ехал 40-летний мужчина на Honda. Именно он врезался в «Ниссан», который поворачивал. Мотоциклист залетел под машину. Он лежал ногами и частью туловища под правой пассажирской стороной, из-под авто были видны только голова с плечом. Люди отодвинули машину назад примерно на метр. Однако Nissan снова наехала на сбитого. «Подсудимая растерялась, немного дала вперед», – рассказал один из свидетелей. Автомобиль отталкивали повторно, чтобы освободить мотоциклиста. На момент приезда скорой помощи пострадавший еще дышал. Скончался в ООКБ.

Дополнительная комплексная фото-видеотехнической экспертиза установила, что средняя скорость мотоцикла Honda составляла примерно 90 км/ч.

Действия водителя внедорожника суд квалифицировал по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Приговор вынесен 17 марта 2025 года. В мае материалы опубликованы на сайте Заводского районного суда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание признано наличие у виновной малолетних детей, состояние здоровья младшего ребенка, полное признание подсудимой своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, добровольное возмещение ущерба, а также несоблюдения мотоциклистом правил дорожного движения. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением прав на два с половиной года. Отбытие в колонию отложено до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

ИА “Орелград”