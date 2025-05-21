В Орле пройдет весенний забег с книгами

Областной центр присоединится к акции «Бегущая книга – 2025».

Ежегодная Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга – 2025» состоится в Орле 27 мая, в общероссийский день библиотек. Ее организатором выступает областная библиотека им. И.А. Бунина. Старт назначен на 12 часов. «Бегущая книга» – это Всероссийская акция, нацеленная на популяризацию библиотек, привлечение и расширение читательской аудитории. «Бунинка» участвует в ней ежегодно, причем каждый год у акции новая тематика. В этом году, например, весенний забег приурочен к двум большим юбилеям – 80-летию Великой Победы и 80-летию отечественной атомной промышленности.

«Организаторы мероприятия проверят познания наших сограждан о сражениях Великой Отечественной войны, ее героях и победителях, а также насколько хорошо они знают историю атомной отрасли, – рассказали в «Бунинке». – Респонденты, правильно ответившие на вопросы, получат в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку. Старт – от библиотеки им. И.А. Бунина в сквер Гуртьева и Городской парк культуры и отдыха. Волонтеры могут зарегистрироваться на сайте «Добро. ru».

Напомним также, что 23 мая в 12:00 состоится торжественное открытие XXVII областного праздника «Орловская книга – 2025». В этом году праздник проводится по теме «Книги местных издательств: без права на забвение» в соответствии с указом губернатора Орловской области. Акция проводится ежегодно в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры. В мероприятии принимают участие орловские издатели, авторы книг, читатели и работники библиотек, представители творческих союзов литераторов, научной и культурной общественности.

«Центральным событием праздника станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга-2024» по трем номинациям: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия», – анонсируют в «Бунинке». – В программе праздника: выставка книг, выпущенных в 2024 году орловскими издательствами; тематические выставки книг; презентация регистрационного каталога «Орловская книга – 2024».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»