Проверка нацпроектов вскрыла нарушения на 700 миллионов рублей

Почти половину нарушений удалось устранить по горячим следам.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о проверке реализации национальных проектов на территории региона. Из отчета следует, что указанная работа проводится как в ходе оперативного мониторинга, так и при проведении запланированных контрольных мероприятий. В прошлом году вопросы эффективности реализации национальных проектов на территории региона были исследованы в ходе 17 контрольных мероприятий. Приоритетом стали бюджетные средства, направленные на реконструкцию Красного моста в Орле, строительство и ремонт дорог в Урицком и Новосильском районах, строительство очистных сооружений в микрорайоне «Веселая слобода» и дороги по улице Орловских партизан в Орле, строительство Баклановского сельского Дома культуры и детской поликлиники в Ливнах, капремонт здания поликлиники Кромской ЦРБ, закупка лекарстве департаментом здравоохранения и др.

В целом финансовым контролем были охвачены средства в объеме 5,573 миллиарда рублей. Выявлены нарушения действующего законодательства, исчисляемые в денежном эквиваленте на сумму 713,68 миллиона рублей. Среди ключевых факторов КСП отмечает недостатки проектно-сметной документации, повлекшие увеличение сроков выполнения работ на объектах и сметной стоимости строительства; недостаточный уровень контроля со стороны государственных и муниципальных заказчиков за действиями подрядчиков.

Кроме того, выявлялись «признаки согласованности действий подрядчиков и юридических лиц, осуществляющих авторский надзор и строительный контроль на объектах, на этапе уточнения объемных и функциональных проектно сметных параметров и применяемых строительных ресурсов». Еще одним системным нарушением названо несоблюдение подрядчиками градостроительных норм и требований государственных стандартов в области проектирования и технологии выполнения работ.

По итогам проверок КСП выдала так называемым объектам контроля 21 представление, что позволило устранить нарушения и недостатки на сумму 320,636 миллиона рублей. В частности, только в рамках претензионно-исковой работы заказчики добились возврата от подрядчиков «неправомерно отвлеченных бюджетных средств» в размере 247,356 миллиона рублей.

В ряде случаев подрядчики устраняли эксплуатационные дефекты выполненных работ, принятых и оплаченных заказчиками. Большую работу подрядчики проводили и с отчетной документацией. Например, им удалось подтвердить достоверность «фактически произведенных затрат на осуществление капвложений, оплаченных за счет бюджетных средств», в объеме 26,285 миллиона рублей. В свою очередь заказчики обеспечили достоверность отраженных в регистрах бухгалтерского учета данных на сумму 4,689 миллиона рублей.

ИА «Орелград»