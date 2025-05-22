Двоих орловцев будут судить за попытку хищения наград

Дело рассмотрят в ближайшее время.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Преступление произошло в Советском районе Орла в декабре минувшего года. Молодые люди проникли в один из частных домов. Они попытались похитить предметы бытового назначения (на общую сумму около 740 тысяч рублей), а также государственные награды России, принадлежащие хозяину.

Однако в этот момент собственник вернулся домой. В итоге незваных гостей задержала полиция.

Известно, что орловцам предъявлены обвинения не только по статье «покушение на кражу» (158 УК, часть 3), но и по статье «незаконное приобретение государственных наград» (324 УК).

«Обвиняемые полностью признали вину в содеянном», – отметили в СКР.

ИА «Орелград»