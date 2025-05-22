МЧС рассказало подробности о пожарах в Болхове и ТЦ «Рио»

ЧП произошли в Орловской области накануне.

Новые подробности сообщили в пресс-службе Управления МЧС по нашему региону.

21 мая в 3 часа 19 минут в Болхове из-за падения БПЛА начался пожар в жилом двухэтажном доме. Здание находится на улице Василия Ермакова. Пожар оказался серьёзным — когда сотрудники МЧС прибыли на место, дом горел открытым огнём по всей площади. Кровля обрушилась внутрь. Также загорелась расположенная рядом хозяйственная постройка.

В итоге здание выгорело на площади в 72 квадратных метра. Тем не менее, ЧП обошлось без пострадавших. Пожарные не допустили, чтобы пламя распространилось на соседние дома.

Спустя четыре минуты в ведомство поступила информация о пожаре в здании завода на улице Карла Маркса (ранее губернатор Андрей Клычков сообщал, что это Болховский завод полупроводниковых приборов). Когда сотрудники МЧС прибыли на место, здесь горела кровля здания.

Из-за того, что атака БПЛА продолжалась, пожарные не смогли приступить к ликвидации последствий происшествия сразу же. В итоге огонь успел повредить помещение, расположенное на верхнем этаже здания — пострадала кровля и стёкла, также сгорели строительные материалы (на площади 70 квадратных метров). Это ЧП также обошлось без пострадавших.

Вечером, уже в Орле, случился серьёзный пожар в Торговом центре «Рио» (на Московском шоссе). Сообщение поступило в 17 часов 13 минут. В МЧС отметили «грамотные действия персонала», которые позволили эвакуировать около 250 человек — как посетителей, так и самих сотрудников. Когда пожарные прибыли в ТЦ, то отметили сильное задымление.

Пожар случился на цокольном этаже в подвальном помещении. Известно, что в итоге здесь выгорели строительные материалы (на площади 15 квадратных метров). Пострадавших нет.

«Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ», – указали в ведомстве.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 24 раза, из них 14 раз – именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»