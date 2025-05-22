Рублевые сбережения россиян демонстрируют уверенный рост

Эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции на рынке депозитов.

Объем рублевых пассивов в апреле достиг впечатляющей отметки в 55,5 трлн рублей, показав месячный прирост в 976 млрд рублей (+1,8%). Это вдвое превышает показатели марта. Эксперты ВТБ прогнозируют дальнейший рост рынка в мае на 587 млрд рублей. Общий портфель сбережений превысил 58,8 трлн рублей.

Тенденция роста в национальной валюте остается ключевым драйвером рынка. К концу первого полугодия ожидается увеличение рублевого портфеля сбережений до 57,5 трлн рублей (+7,3%), а к концу года – до 65 трлн рублей (+21%).

Руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин отмечает высокую сберегательную активность населения. По его словам, рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на 1 трлн рублей, превысив ожидания экспертов. Благоприятные экономические условия, замедление инфляции и постепенное возвращение к сбалансированному росту создают предпосылки для снижения ключевой ставки.

Динамика ставок демонстрирует изменение рыночной конъюнктуры: доходность по краткосрочным вкладам опережает долгосрочные продукты. В структуре сбережений россиян значительную долю занимают банковские вклады.

По состоянию на начало апреля 2024 года жители Орловской области хранили в банках 139 млрд рублей. Это на 24% больше, чем было годом ранее (112 млрд рублей). На 1 апреля 2025 года жители Орловской области хранили в банках уже 176 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В иностранной валюте и драгоценных металлах у орловцев 3 млрд рублей. Большую часть денег жители Орловской области предпочитают держать в рублях – 98%, в 2024 году было 97%.

ИА “Орелград”