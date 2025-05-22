Орловщина стала главной целью массированной атаки БПЛА

22.5.2025 | 15:25 Новости, СВО

Об этом говорят данные Министерства обороны.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Как рассказали в ведомстве, с 20 часов 20 мая до 8 часов сегодняшнего дня над нашим регионом сбили 135 боевых дронов врага. Таким образом, сегодня с 05:30 до 08:00 на Орловщине нейтрализовали ещё три беспилотника.

При этом Орловская область лидирует по числу сбитых вражеских БПЛА. Сопоставимому воздействию подверглась только Курская область (121 дрон). Остальные регионы в этот период атаковали заметно меньше.

Тем не менее, в общей сложности, атаке подверглись 14 субъектов России. В основном, это регионы ЦФО.

ИА «Орелград»


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