В Орле гендиректора турфирмы будут судить за мошенничество

Общая сумма ущерба, нанесённого главой ООО «Тати Тур», составляет 1,7 миллиона рублей.

От действий обвиняемой пострадали пятеро граждан. Преступления происходили в период с мая по август минувшего года. Такова текущая версия следствия и обвинения, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суть обмана заключалась в том, что орловчанка принимала у граждан заказы на туристические поездки (и соответствующую оплату), но даже не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. При этом она распоряжалась этими средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский суд Орла.

ИА «Орелград»