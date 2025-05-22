В Орле гендиректора турфирмы будут судить за мошенничество

22.5.2025 | 11:40 Криминал, Новости

Общая сумма ущерба, нанесённого главой ООО «Тати Тур», составляет 1,7 миллиона рублей.

Фото: ИА «Орелград»

От действий обвиняемой пострадали пятеро граждан. Преступления происходили в период с мая по август минувшего года. Такова текущая версия следствия и обвинения, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суть обмана заключалась в том, что орловчанка принимала у граждан заказы на туристические поездки (и соответствующую оплату), но даже не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. При этом она распоряжалась этими средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский суд Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования