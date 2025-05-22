Орловской области приходится затягивать пояс

Расходы регионального бюджета заметно сократились.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета рассмотрели отчет правительства региона об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года. Из отчета следует, что исполнение областного бюджета по расходам составило за этот период времени 12,489 миллиарда рублей, или 21 процент утвержденного бюджета. Для сравнения, по итогам первого квартала 2024 года исполнение составляло 23,2 процента. В целом по сравнению с первым кварталом 2024 года расходы областного бюджета уменьшились на 593,02 миллиона рублей, или на 4,5 процента.

В структуре областного бюджета удельный вес расходов отраслей социального блока составил 70 процентов, или 8,795 миллиарда рублей. Так, на образование регион потратил 3,437 миллиарда рублей, на культуру и кинематографию – 239,024 миллиона рублей, на здравоохранение – 1,176 миллиарда рублей, на социальную политику – 3,7 миллиарда рублей, на физическую культуру и спорт – 242,587 миллиона рублей.

На долю всех остальных отраслей приходится 30 процентов расходов, или в совокупности 3,693 миллиарда рублей. Так, финансирование национальной экономики составило 2,056 миллиарда рублей, общегосударственных вопросов – 392,617 миллиона рублей, жилищно-коммунального хозяйства – 75,077 миллиона рублей. Межбюджетные трансферты общего характера составили 959,561 миллиона рублей, такую сумму область выделила муниципальным образованиям.

На долю остальных разделов приходится всего 2 процента расходов, или 210,251 миллиона рублей. Кстати, в своем заключении Контрольно-счетная палата Орловской области, которая провела экспертизу отчета о бюджете, отметила, что значительно выше среднего уровня исполнены расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» (35,6 процента) и «Национальная оборона» (43,4 процента).

По сравнению с первым кварталом 2024 года наибольший прирост расходов установлен по следующим разделам функциональной классификации: «Социальная политика» – плюс 351,976 миллиона рублей), «Национальная оборона» – плюс 42,941 миллиона рублей, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – плюс 28,653 миллиона. Наибольшее снижение расходов отмечено по разделам: «Образование» – минус 389,87 миллиона рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – минус 292,632 миллиона рублей и «Здравоохранение» – минус 224,604 миллиона.

ИА “Орелград”