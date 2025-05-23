Губернатор Орловской области прокомментировал происшествие в Урицком районе

Сообщение появилось в соцсетях Андрея Клычкова.

«Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет», – сообщил орловский глава.

Также Андрей Клычков напомнил «о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов, которые могут быть использованы противников в своих целях».

«Этим вы способствуете панике и помогаете врагу. В первую очередь – это ваша личная безопасность!» – подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»