«Щёлково Агрохим» стала потерпевшей по делу Лежнева

Ранее в орловском отделении ЛДПР предположили, что компания передала обладминистрации автомобиль Genesis за 10 миллионов.

Информация о новом потерпевшем была оглашена на заседании, где решался вопрос о продлении меры пресечения, сообщает «Орёлтаймс».

Известно, что компания вошла в перечень потерпевших 24 апреля 2025 года. Сумма предполагаемого ущерба пока остаётся неизвестной.

Напомним, в итоге суд решил, что Лежнев останется под стражей до 24 августа текущего года.

История с автомобилем Genesis стоимостью около 10 миллионов рублей, который внезапно обнаружился в парке «Орловского автохозяйства», была в 2022-м году. Тогда данный факт выяснили в региональном отделении ЛДПР. Также оказалось, что ранее иномарка была застрахована как раз от имени «Щёлково Агрохим».

«Сам факт передачи столь дорогой техники на нужды областных чиновников незаконен. Более того, у регионального отделения ЛДПР есть основания полагать, что передача люксовой иномарки от частной компании имеет под собой коррупционную составляющую. СМИ неоднократно подчеркивали, что у «Щелково Агрохим» тесно выстроенные отношения с областными властями», – заявили тогда в отделении.

ИА «Орелград»