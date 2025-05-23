Стало известно о последствиях проверки ремонта Красного моста

Два человека лишились работы после проведенного аудита.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата проверила расходы на реконструкцию Красного моста в городе Орле. Проверки проводились неоднократно, в том числе по просьбе депутатов, поскольку знаковый объект превратился в долгострой и оброс скандалами и уголовными делами. В своем годовом отчете КСП уточнила некоторые детали контрольного мероприятия и рассказала о принятых мерах. По подсчетам аудиторов, при реконструкции Красного моста были допущены неэффективные расходы на сумму 88,564 миллиона рублей.

Выразились они в расчете стоимости используемых подрядчиком вспомогательных сооружений требований без учета методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя РФ И предусматривающей применение иной экономически обоснованной расценки. Кроме того, аудиторы указали на необоснованное, по их мнению, применение повышающих коэффициентов при учете затрат на строительство титульных сооружений и выполнении работ в зимнее время в размерах, не соответствующих утвержденным документацией значениям.

Контрольным органом также отмечены факты недостоверного отражения в сметной документации объемных показателей, подлежащих выполнению работ по окраске конструктивных элементов, стоимостью 7,638 миллиона рублей, отделочных работ по реставрации стоимостью 3,745 миллиона рублей. Выявлены случаи применения подрядчиком при выполнении работ аналогов утвержденных сметой строительных материалов без подтверждения их улучшенных качественных, технических и функциональных показателей.

«Подрядчиком не соблюдены законодательные требования к производству работ на объектах культурного наследия, а также контрактные обязательства по исполнению отдельных видов работ без привлечения субподрядчиков на общую сумму 184,395 миллиона рублей, – подчеркивает КСП. – Итоги контрольной деятельности послужили основанием для внесения в адрес МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» представления, содержащего 11 требований контрольного органа по обеспечению неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства и устранению допущенных нарушений».

В рамках исполнения представления КСП указанное учреждение подало иск о взыскании с ООО «УПМК-22» неосновательного обогащения на сумму 103,33 миллиона рублей и представило документальное подтверждение понесенных подрядчикам непредвиденных затрат на сумму 26,285 миллиона рублей. Также произведено сторнирование (исправление ошибок в бухгалтерской документации) необоснованно принятых работ стоимостью 29,843 миллиона рублей. За счет средств подрядчика приняты меры по устранению недостатков выполненных работ для приведения их в соответствие с требованиями строительных норм и правил на общую сумму 915 тысяч рублей.

С двумя должностными лицами МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» трудовые отношения были прекращены. А материалы контрольного мероприятия КСП направляла в органы прокуратуры, по итогам рассмотрения которых в адрес заказчика и подрядчика внесены акты прокурорского реагирования.

ИА “Орелград”