Критерии для наружной рекламы введут в Орловской области

Новые критерии будут учитываться при выдаче рекламщикам разрешений на установку конструкций.

Проект постановления правительства Орловской области «Об установлении критериев оценки соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения, муниципального округа или городского округа на территории Орловской области при размещении рекламных конструкций» поступил на общественную антикоррупционную экспертизу. После прохождения процедуры он будет подписан губернатором с учетом поступивших предложений и замечаний, если они вообще поступят.

Проект документа предусматривает введение следующих критериев: сохранность визуального восприятия внешнего вида фасадов объектов различного назначения; сохранность обзора существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов и деталей фасадов, обеспечивающих при визуальном восприятии стилевое единство архитектурного облика объекта.

Кроме того, должна соблюдаться соразмерность информационных полей рекламных конструкций на ограниченной площади поверхности фасадов, в том числе по отношению к перспективному восприятию улиц, с учетом исключения негармонизуемых, разноцветных, разноразмерных и разнонаправленных рекламных конструкций, создающих визуальный диссонанс.

Обязательной станет привязка рекламных конструкций к единой системе горизонтальных и вертикальных элементов фасада объекта с учетом соблюдения расстояний не менее 20 см от края оконных и дверных проемов и 50 см от края угла объекта. Еще одним критерием станет соответствие местоположения и эстетических характеристик рекламной конструкции (форма, размеры, пропорции) архитектурному стилю объекта.

Новые правила будут введены и для рекламы на конструктивных элементах остановочных пунктов движения общественного транспорта. В данном случае в список включены такие критерии: сохранность внешнего архитектурно-художественного облика улиц; соразмерность информационных полей рекламных конструкций по отношению к перспективному восприятию улиц, объемно-пространственной композиции площадей и скверов; исключение перегруженности улиц рекламными конструкциями; исключение искажения восприятия перспектив и панорамных видов улиц и прилегающих к ним территорий; пространственная интеграция рекламной конструкции в архитектурную и ландшафтную композицию сложившейся застройки.

ИА “Орелград”