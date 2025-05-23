В центре Орла ограничат движение из-за капитального ремонта дорог

Объявление опубликовано на сайте администрации города.
Ограничения будут действовать до 31 октября 2025 года на двух участках:
- Улица Тургенева: от улицы Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста через реку Орлик
- Улица Максима Горького: от улицы Брестская до улицы 7 Ноября
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом этих ограничений.
Капитальный ремонт будет проводить ООО «Независимая строительная компания» из Ивановской области. Цена первого контракта – 87,84 млн рублей, второго – 59 млн рублей.
ИА “Орелград”