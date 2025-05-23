В центре Орла ограничат движение из-за капитального ремонта дорог

23.5.2025 | 12:08 ЖКХ, Новости

Объявление опубликовано на сайте администрации города.

https://yandex.ru/maps/

Ограничения будут действовать до 31 октября 2025 года на двух участках:

  • Улица Тургенева: от улицы Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста через реку Орлик
  • Улица Максима Горького: от улицы Брестская до улицы 7 Ноября

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом этих ограничений.

Капитальный ремонт будет проводить ООО «Независимая строительная компания» из Ивановской области. Цена первого контракта – 87,84 млн рублей, второго – 59 млн рублей.

ИА “Орелград”


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