В центре Орла ограничат движение из-за капитального ремонта дорог

Объявление опубликовано на сайте администрации города.

Ограничения будут действовать до 31 октября 2025 года на двух участках:

Улица Тургенева: от улицы Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста через реку Орлик

Улица Максима Горького: от улицы Брестская до улицы 7 Ноября

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом этих ограничений.

Капитальный ремонт будет проводить ООО «Независимая строительная компания» из Ивановской области. Цена первого контракта – 87,84 млн рублей, второго – 59 млн рублей.

ИА “Орелград”