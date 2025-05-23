Решение по делу о «битумных болотах» вступило в силу

Орловской компании не удалось его обжаловать.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее Орловская природоохранная межрайонная прокуратура установила факт нарушения, имевший место в Платоновском сельском поселении (на границе с Северным районом Орла). Здесь произошёл разлив нефтесодержащих отходов на почву. Причиной стало разрушение цистерн, где хранилось небезопасное содержимое.

Участок находится в долгосрочной аренде у ООО « Региональное строительное предприятие». Ведомство установило, что оно не применяет меры к исправлению ситуации.

В итоге прокурор обратился в суд с соответствующим иском. Он обязывал компанию не только ликвидировать разливы нефтепродуктов, но и провести рекультивацию земель.

Орловский районный суд удовлетворил иск. Однако арендатор обжаловал его в Судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда. Тем не менее, там пришли к тем же выводам и отклонили жалобу.

Теперь решение вступило в силу. Его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее ООО «Региональное строительное предприятие» само обратилось в суд с иском к администрации Орловского муниципального округа — в связи с тем же вопросом. Однако решение тоже оказалось не в пользу компании.

ИА «Орелград»