В Орле из-за рыбаков запретят катание на гидроциклах

Временные ограничения вводит администрация областного центра.

В Орле 24 мая 2025 года будет временно запрещено использование водных мотоциклов, то есть гидроциклов, и быстроходных маломерных судов, то есть катеров и моторных лодок, за исключением судов государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Главного управления МЧС России по Орловской области. Постановление об этом издал мэр Юрий Парахин. Запрет будет действовать в период с 6.00 часов до 16.00 часов на участке реки Ока от Красного моста до моста имени 60-летия Октября.

Главному управлению МЧС России по Орловской области Юрий Парахин рекомендовал осуществлять контроль за вводимым ограничением водопользования на указанном участке реки Ока, а также оказать содействие по обеспечению охраны жизни и здоровья участников спортивного мероприятия. Дело в том, что в указанное время в Орле будет разыгрываться Кубок города по рыболовному спорту. Его организатором выступает городское управление образования, спорта и физической культуры.

Участники расположатся на правом берегу реки Ока, на участке набережной Дубровинского от дома № 92 до моста имени 60-летия Октября. О проведении спортивного мероприятия также распорядился мэр. Кубок города по рыболовному спорту разыгрывается «в целях развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни среди жителей города Орла». Городскому УМВД Юрий Парахин рекомендовал оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка на участке реки Ока от Красного моста до моста имени 60-летия Октября в период проведения спортивного мероприятия.

Управлению по безопасности администрации города Орла поручено разработать схему эвакуации и обеспечить мероприятие речевыми модулями о порядке действий в случае поступления сигналов оповещения «Опасность атаки БПЛА», «Авиационная опасность» и «Ракетная опасность». Для удобства участников МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» установит два биотуалета на месте проведения соревнований.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»