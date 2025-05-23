Большинство российских семей потратят «детские» накопления на образование

Около 26,6% участников исследования живут без «запасных денег».

Каждая вторая семья уже копит или планирует начать копить на будущее детей. Около 77,5% родителей намерены использовать сбережения на образование ребёнка. Таковы результаты исследования НПФ ВТБ. Опрос был проведен в апреле 2025 года и охватил почти тысячу респондентов.

Основные результаты:

16,6% семей уже имеют целевые накопления на детей;

33,2% планируют начать копить в будущем;

23,6% имеют общие семейные накопления;

26,6% живут без финансовых резервов.

Популярными способами накопления средств являются банковские вклады (45,6%), накопительные счета (38,1%), страховые программы (25,6%), инвестиции в ценные бумаги (21,9%), пенсионные программы (14,4%), инвестиции в недвижимость (14,4%), хранение наличных (7,4%)

Главными целями накоплений респонденты назвали образование детей (77,5%), жилье для детей (19,4%), первый взнос по ипотеке (1,3%).

Примечательно, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) привлекла внимание 31,3% опрошенных. Главным преимуществом они назвали государственное софинансирование до 36 000 рублей в год. Однако основным сдерживающим фактором стал длительный срок накоплений. Это отметили 48,3% принявших участие в опросе.

Систематическое накопление даже небольших сумм может дать значительный результат, прокомментировал генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов. Откладывая 100 рублей в день, через 15 лет можно накопить более 3 млн рублей, с учетом государственной поддержки и инвестиционного дохода.

ИА “Орелград”