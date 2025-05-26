Орловчанка стала одним из «Предпринимателей года» России

В Москве подвели итоги престижного конкурса бизнесменов.

В нём участвовали около 500 компаний из 71 региона. Конкурс проводился по итогам минувшего года.

Орловскую область представила Анастасия Савина, руководитель швейного производства Yak15brand. Компания занимается пошивом одежды, а также вышивкой на ней.

Как рассказали в Орловской торгово-промышленной палате, Савина стала лауреатом премии в номинации «Легкая промышленность».

«Такой уровень — впервые для нашей компании. Очень ценно быть отмеченными накануне пятилетия Yak15brand. Премия дала не только признание, но и новые деловые знакомства со всей страны!» — рассказала сама предпринимательница.

ИА «Орелград»