Орловчанка стала одним из «Предпринимателей года» России

26.5.2025 | 15:53 Новости, Экономика

В Москве подвели итоги престижного конкурса бизнесменов.

Фото: vk.com/orel_tpprf

В нём участвовали около 500 компаний из 71 региона. Конкурс проводился по итогам минувшего года.

Орловскую область представила Анастасия Савина, руководитель швейного производства Yak15brand. Компания занимается пошивом одежды, а также вышивкой на ней.

Как рассказали в Орловской торгово-промышленной палате, Савина стала лауреатом премии в номинации «Легкая промышленность».

«Такой уровень — впервые для нашей компании. Очень ценно быть отмеченными накануне пятилетия Yak15brand. Премия дала не только признание, но и новые деловые знакомства со всей страны!» — рассказала сама предпринимательница.

ИА «Орелград»


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