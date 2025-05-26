В Орле каштаны начали прививать от моли

Работы выполняет «Спецавтобаза».

Как рассказали на предприятии, специальные прививки предохраняют деревья от нападений минирующей моли. Гусеницы этого насекомого могут серьёзно повредить листья каштанов, что сделает их уязвимыми уже для других опасностей.

Для борьбы с вредителем используют химические инсектициды. Обработки проводят в три этапа — во время активного цветения (сейчас), через месяц и через два.

Чтобы сделать прививку, в стволе просверливают несколько отверстий (на высоте полтора метра от земли, по окружности ствола — через каждые 10 сантиметров). Затем туда вводят лекарство. После отверстия запечатывают садовым варом, заживляющим срезы, а также предохраняющим от грибка.

Сегодня сотрудники «Спецавтобазы» привили каштаны на бульваре Победы. В дальнейших планах — обработать деревья в сквере Ермолова, на улице Комсомольской (от автовокзала до агрокомбината), в Университетском сквере. Планируется привить 300 каштанов.

ИА «Орелград»