Орловцу удалили огромную опухоль на поджелудочной

Это сделали врачи Орловской областной клинической больницы с помощью лапароскопии.

Информацию сообщили в соцсетях учреждения.

Известно, что пациенту 43 года. Его госпитализировали с жалобами на боль в животе и подреберье, а также на нарушение питания.

«Было выявлено больших размеров кистозное жидкостное образование, исходящее из… поджелудочной железы», – рассказали в ООКБ. В диагнозе образование назвали «постнекротической псевдокистой»

В итоге орловцу пришлось пройти через «видеолапароскопическую гастроцистостомию». Напомним, лапароскопией называется хирургический метод, при котором операции делают через небольшие разрезы. При этом используется специальный инструмент — лапароскоп (как правило, в сочетании с видеокамерой).

Операция прошла успешно. На данный момент пациент выписан из больницы — в удовлетворительном состоянии.

ИА «Орелград»