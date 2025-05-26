Под Орлом в кафе подавали загадочную дичь

Нарушение выявило орловское Управление Россельхознадзора.

Блюда из дичи неизвестного происхождения продавали в кафе «Сафари», которое находится в посёлке Зелёный шум (в Орловском муниципальном округе). Владельцем точки общепита является ИП Никулина Е. Ю.

Ведомство выявило нарушение, используя систему по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов «Меркурий», а также официальный сайт заведения. Там клиентам предлагался целый ряд блюд из «дикого мяса».

Однако по данным «Меркурия» за целый год (с 15 мая 2024 по 15 мая 2025) на данную площадку не поступало мясо диких животных и птиц. Кстати, то же самое касается менее экзотических телятины и говядины (в то время как заведение предлагало орловцам блюда и из них).

«Данный факт указывает на закупку сырья для изготовления готовой продукции без ветеринарных сопроводительных документов, а также без подтверждения безопасности данного сырья», – сделали логичный вывод в ведомстве. В итоге владельцу кафе объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»