Три депутата горсовета Орла «проиграли» праймериз

Опубликованы итоги предварительного голосования “Единой России” за кандидатов в горсовет.

Не стали лидерами в своих территориальных группах Эдуард Трояновский, Юрий Грачев и Тимур Нерушев. Именитый боксер уступил коммунальщику Владимиру Букалову: 142 голоса против 256. Юрий Грачев проиграл в неравной борьбе заместителю председателя горсовета Владимиру Негину – 43 и 492 голоса соответственно. Сторонник единороссов Тимур Нерушев уступил беспартийной Ларисе Сидякиной (заведующая детским садом №92) – 279 голоса против 301.

В реготделении партии «Единая Россия» пояснили, что итоговые списки будут формироваться позже, в них могут попасть любые участники предварительного голосования. Это касается и одномандатных округов.

Напомним, выборы в Орловский городской Совет пройдут 14 сентября.

ИА “Орелград”