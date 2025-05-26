МЧС предупредило орловцев о сильном ветре

26.5.2025 | 12:43 Новости, Общество

Ухудшение погоды ожидается с сегодняшнего вечера.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, ветер усилится до порывов скоростью от 15 до 19 метров в секунду. Такая погода ожидается с 21 часа сегодняшнего дня (примерно на протяжении последующих суток).

Стабильная скорость ветра составит до 11 метров в секунду ночью и до 14 метров в секунду днём. Он будет дуть с юго-востока.

Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 18, днём — от плюс 25 до плюс 30. Такой прогноз составили в Орловском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Управление МЧС напомнило орловцамо необходимости соблюдать бдительность и осторожность, в том числе, на улице и за рулём. В чрезвычайных ситуациях следует звонить по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.

ИА «Орелград»


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