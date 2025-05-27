Орловского адвоката обвиняют в мошенничестве

Его заключили под стражу.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Орловской области.

Известно, что обвиняемый входит в «Орловскую областную коллегию адвокатов — 2». Ему вменяют две статьи – «предложение посредничества во взяточничестве» (291.1 УК) и, собственно, «мошенничество» (159 УК).

Предварительно установлено, что орловец выступал как защитник женщины, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. В декабре минувшего года он получил от неё 100 тысяч рублей. Адвокат обещал передать деньги судье. Результатом этих манипуляций якобы должно было стать сохранение ранее назначенной женщине меры пресечения (в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении).

Однако по текущей версии следствия, адвокат ввёл подзащитную в заблуждение, а деньги присвоил себе и распорядился ими по собственному усмотрению.

Затем, в апреле этого года, он предложил той же орловчанке передать судье взятку в размере трёх миллионов рублей. Это якобы должно было стать платой за будущее решение об отсрочке отбывания наказания.

«После совершения этих действий женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы и фигурант был задержан следователем», – пояснили в СКР.

ИА «Орелград»