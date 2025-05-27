Орловчанка впервые стала «Судьёй года» России

27.5.2025 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Наталья Филимонова признана лауреатом всероссийской профессиональной премии.

Фото: oblsud.orl.sudrf.ru

Филимонова работает председателем Заводского районного суда города Орла.

Лауреатов премии «Судья года» выбирали в Москве по итогам 2024-го. Их имена назвали в рамках Конференции Российского объединения судей.

На звание претендовали 33 кандидата из 31 субъекта России. Лауреатами стали 10 человек. Представитель Орловской области вошёл в этот список впервые.

Известно, что Наталья Филимонова работает судьёй около 30 лет. До этого она трудилась в прокуратуре. Орловчанка трижды признавалась лучшим председателем районного суда нашей области — в 2011, 2018 и 2021 годах. В 2024 стала лучшим судьёй районного суда.

Также Филимонова отмечена медалью «За безупречную службу» и грамотой Аппарата полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе.

Новость сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


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