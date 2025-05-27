В Орле «Волк-98» не отдал экс-сотруднику трудовую после увольнения

27.5.2025 | 10:31 Закон и порядок, Новости

Так называется одна из частных охранных организаций.

Фото: ИА «Орелград»

В итоге мужчина обратился в прокуратуру.

Подразделение ведомства по Железнодорожному району города Орла провело проверку. Было установлено, что работодатель действительно не возвращает трудовую книжку бывшему работнику уже длительное время после увольнения.

Прокуратура возбудила в отношении гендиректора ООО с оригинальным названием административное дело. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей. Также работодателю внесли представление об устранении нарушений.

После этого трудовую книжку направили по месту жительства экс-сотрудника. Кроме того, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»


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