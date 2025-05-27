К решению проблемы ДТП подключилась Церковь

Орловская епархия и ГАИ обсудили профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в резиденции управляющего Орловской епархией состоялось рабочее совещание, посвященное проблеме аварийности на дорогах региона. В мероприятии приняли участие митрополит Орловский и Болховский Тихон и врио начальника областной ГАИ Александр Бахарев. Сообщается, что участники обсудили не только тревожную ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в регионе, но и пути духовно-нравственного влияния на общество с целью снижения аварийности.

«Было решено усилить взаимодействие между духовенством и сотрудниками Госавтоинспекции, – подытожили в митрополии. – В частности, священнослужители будут проводить беседы с молодежью, призывая к ответственному и осознанному поведению на дорогах, организовывать молебны о благополучии участников дорожного движения, а также выступать с тематическими проповедями, направленными на укрепление сознательности, взаимоуважения и трезвости».

Особое внимание участники совещания решили уделить освящению наиболее аварийно-опасных участков дорог. «Этот акт молитвенного обращения к Богу призван напомнить водителям о святыне человеческой жизни и необходимости внимательного, добросовестного отношения к своим обязанностям за рулем», – добавили в митрополии. Согласно статистике, в Орловской области по итогам четырех месяцев 2025 года зарегистрировано 1611 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 189 ДТП с пострадавшими.

По данным регионального Управления МВД России, в результате указанных ДТП 30 человек погибли и 262 человек получили ранения различной степени тяжести. Только в апреле на дорогах Орловской области произошло 434 аварии, в результате которых 7 человек погибли и 59 человек получили травмы и ранения. Всего же за четыре месяца 2025 года на автотрассах федерального значения произошло 39 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 60.

ИА “Орелград”