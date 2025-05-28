Орловские пограничники отмечают свой праздник

С Днём пограничника их поздравили спикеры облсовета и горсовета.

«Сегодня новое поколение российских пограничников воспитывается на доблестном примере своих героических предшественников. Они находятся на первой линии обороны и принимают участие в отражении вооруженных вторжений противника, пресечении провокаций на госгранице, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп», – отметил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Он напомнил, что за время Великой Отечественной войны погибли около 60 тысяч пограничников. 200 представителей этого рода войск стали Героями Советского Союза.

«Ваша служба сопряжена с риском, требует самоотверженности и готовности в любую минуту встать на защиту национальных интересов. Вы первыми встречаете вызовы и угрозы, обеспечивая безопасность и спокойствие наших граждан», – заявил спикер горсовета Василий Новиков.

В честь праздника в Орле прошли митинг и шествие.

ИА «Орелград»