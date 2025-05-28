В Орле объявили о новых отключениях горячей воды

28.5.2025 | 11:20 ЖКХ, Новости

Также точечно «вырубили» электричество.

ИА “Орелград”

По данным «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 12 часов горячей воды не будет на Октябрьской, 4-А, и на Трудовых резервах, 32-А.

Также запланированы более долгосрочные отключения.

До 30 мая, 18:00:

  • Набережная Дубровинского, 92, 94, 96;
  • Революции, 7, 9, 11 и 13;
  • Советская 30, 41, 43 и 51;
  • Степана Разина 14 и 16.

До 3 июня, 18:00:

  • 2-ая Посадская, 2 и 4;
  • Васильевская, 13-Б,
  • Карачевская, 29;
  • Комсомольская, 32;
  • Октябрьская, 52;
  • переулок Пищевой, 9;
  • Пролетарская гора, 7;
  • Циолковского, 10.

До 9 июня, 18:00:

  • 2-я Посадская, 1;
  • Ватная, 18;
  • Карачевская, 41-А;
  • Комсомольская, 62;
  • Наугорское шоссе, 11-А;
  • Панчука, 4;
  • Плещеевская, 3.

Также сегодня до 16:00 отключат холодную воду на Деповской, 7. Об этом информирует «Орёлводоканал».

Кроме того, запланированы отключения электричества. Сегодня до 17 часов его не будет по адресам:

  • переулок Городковый, 1-16,
  • Достоевского, 30, 32, 1-16,
  • переулок Лиственный, 2-42,
  • переулок Ореховый, 1-44,
  • проезд Охотный, 1-16,
  • Панчука, 70,
  • Писарева, 1-44,
  • переулок Пушкарный, 1-24,
  • переулок Сосновый, 1-44,
  • Спивака, 15-44.

Причиной отключений являются различные виды ремонтных и профилактических работ. Напомним, в большей части Орла горячую воду отключили с 19 мая до 1 июня включительно.

ИА «Орелград»


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