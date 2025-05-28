В Орле объявили о новых отключениях горячей воды

Также точечно «вырубили» электричество.
По данным «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 12 часов горячей воды не будет на Октябрьской, 4-А, и на Трудовых резервах, 32-А.
Также запланированы более долгосрочные отключения.
До 30 мая, 18:00:
- Набережная Дубровинского, 92, 94, 96;
- Революции, 7, 9, 11 и 13;
- Советская 30, 41, 43 и 51;
- Степана Разина 14 и 16.
До 3 июня, 18:00:
- 2-ая Посадская, 2 и 4;
- Васильевская, 13-Б,
- Карачевская, 29;
- Комсомольская, 32;
- Октябрьская, 52;
- переулок Пищевой, 9;
- Пролетарская гора, 7;
- Циолковского, 10.
До 9 июня, 18:00:
- 2-я Посадская, 1;
- Ватная, 18;
- Карачевская, 41-А;
- Комсомольская, 62;
- Наугорское шоссе, 11-А;
- Панчука, 4;
- Плещеевская, 3.
Также сегодня до 16:00 отключат холодную воду на Деповской, 7. Об этом информирует «Орёлводоканал».
Кроме того, запланированы отключения электричества. Сегодня до 17 часов его не будет по адресам:
- переулок Городковый, 1-16,
- Достоевского, 30, 32, 1-16,
- переулок Лиственный, 2-42,
- переулок Ореховый, 1-44,
- проезд Охотный, 1-16,
- Панчука, 70,
- Писарева, 1-44,
- переулок Пушкарный, 1-24,
- переулок Сосновый, 1-44,
- Спивака, 15-44.
Причиной отключений являются различные виды ремонтных и профилактических работ. Напомним, в большей части Орла горячую воду отключили с 19 мая до 1 июня включительно.
ИА «Орелград»