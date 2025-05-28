В Орле объявили о новых отключениях горячей воды

Также точечно «вырубили» электричество.

По данным «Орёлгортеплоэнерго», сегодня до 12 часов горячей воды не будет на Октябрьской, 4-А, и на Трудовых резервах, 32-А.

Также запланированы более долгосрочные отключения.

До 30 мая, 18:00:

Набережная Дубровинского, 92, 94, 96;

Революции, 7, 9, 11 и 13;

Советская 30, 41, 43 и 51;

Степана Разина 14 и 16.

До 3 июня, 18:00:

2-ая Посадская, 2 и 4;

Васильевская, 13-Б,

Карачевская, 29;

Комсомольская, 32;

Октябрьская, 52;

переулок Пищевой, 9;

Пролетарская гора, 7;

Циолковского, 10.

До 9 июня, 18:00:

2-я Посадская, 1;

Ватная, 18;

Карачевская, 41-А;

Комсомольская, 62;

Наугорское шоссе, 11-А;

Панчука, 4;

Плещеевская, 3.

Также сегодня до 16:00 отключат холодную воду на Деповской, 7. Об этом информирует «Орёлводоканал».

Кроме того, запланированы отключения электричества. Сегодня до 17 часов его не будет по адресам:

переулок Городковый, 1-16,

Достоевского, 30, 32, 1-16,

переулок Лиственный, 2-42,

переулок Ореховый, 1-44,

проезд Охотный, 1-16,

Панчука, 70,

Писарева, 1-44,

переулок Пушкарный, 1-24,

переулок Сосновый, 1-44,

Спивака, 15-44.

Причиной отключений являются различные виды ремонтных и профилактических работ. Напомним, в большей части Орла горячую воду отключили с 19 мая до 1 июня включительно.

ИА «Орелград»