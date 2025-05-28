Патриарха Кирилла попросят учредить медаль в честь священника-орловца

Это планирует сделать Орловская митрополия.

Решение принято на архиерейском совете митрополии. Он состоялся на этой неделе.

Награду под названием «За усердные труды» планируется учредить в честь Иоанна Хотьковского (Карабанова). Ожидается, что принимать решения о награждении данной медалью будет Ливенская епархия.

Карабанов входит в собор орловских святых. Он родился в 1885 году в Шаблыкинском районе. Впоследствии десять лет работал учителем в селе Знаменское. С 1915 по 1917 годы участвовал в Первой мировой войне. Впоследствии был мобилизован и в Красную армию.

В 1922 году Иоанн Карабанов стал священником. Служил в храмах в селе Гнездилово Знаменского района и в селе Хотьково Шаблыкинского района. В 1932 был арестован и осуждён на восемь лет лагерей. Известно, что его обвиняли в руководстве «контрреволюционной церковнической кулацкой группировкой» и в «проведении систематической агитации против хозяйственных политических кампаний».

Отбывал наказание в Мордовии. В 1937, по новому обвинению, был ещё раз осуждён и расстрелян. Местонахождение останков орловца остаётся неизвестным.

ИА «Орелград»