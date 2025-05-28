Орловских участников СВО поможет трудоустроить союз бизнесменов

28.5.2025 | 17:05 Новости, СВО

Нашу область посетил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Он встретился с губернатором Андреем Клычковым.

Как рассказал орловский глава в социальных сетях, на встрече было достигнуто соглашение о подписании документа, который обяжет членов союза трудоустраивать участников СВО. Ожидается, что его утвердят в ближейшее время – на Петербургском международном экономическом форуме.

«Создать достойные условия труда для бойцов, которые обязательно вернутся домой победителями – наша общая приоритетная задача», – отметил губернатор.

В этом году форум пройдёт с 18 по 21 июня.

ИА «Орелград»


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