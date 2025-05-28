В Орле семьи участников СВО прокатились на речном трамвае

Это произошло в первый раз в этом году.

Сезон речной навигации открыли в городе в этом месяце. «Первыми пассажирами на вновь запущенном маршруте стали члены семей участников специальной военной операции», – рассказали в Администрации Орла.

Прогулку организовала мэрия и компания «Водный мир».

Такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Тем, кто хочет принять в них участие, надо обратиться в городское управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства – по телефонам 25-28-61 или 25-28-75.

Воспользоваться правом могут граждане — члены семей участников СВО, опекуны или представители малоимущих семей.

ИА «Орелград»