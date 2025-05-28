В сгоревшем доме нашли тело орловчанки

28.5.2025 | 12:20 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Дмитровске этой ночью.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал поступил около 2 часов ночи. Горел жилой дом на две семьи, расположенный на местной улице Советской.

Внутри дома нашли тело 86-летней женщины.

Также огонь повредил дом. Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило крышу и стены. Последствия ЧП ликвидировали пятеро сотрудников МЧС России — с двумя единицами специальной техники.

«В причинах возгорания разбираются эксперты», – уточнили в Управлении.

ИА «Орелград»


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