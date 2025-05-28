В парке-отеле «Мечта» пройдёт праздник Орловского МО

Его смогут посетить все желающие.

Также при необходимости можно будет воспользоваться бесплатными автобусами до места мероприятия.

Праздник под названием «Любимый округ – капелька России» состоится 31 мая, в ближайшую субботу. Мероприятие пройдёт с 11 до 15 часов. В программе — концерт, угощения, тематические подворья, мастер-классы и другие развлечения для детей и взрослых.

Как рассказали в Администрации Орловского муниципального округа, местом действия станет парк-отель «Мечта», расположенный в посёлке Зелёный Шум. Бесплатный микроавтобус будет отвозить туда всех желающих от остановки «Плещеевская ЦРБ» – с 10 до 12 часов, с интервалом примерно в полчаса. Также предусмотрены обратные рейсы (в период с 13 до 15 часов).

В этом году округ отметит уже 97-ю годовщину своего образования.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»