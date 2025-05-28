В ЦФО только половина семей ведет совместный бюджет

Однако общее управление финансами становится все более популярным.

По данным опроса ВТБ, 40% семей ведут общий бюджет. Примечательно, что разный подход к семейным финансам характерен для разных территорий. В Центральном и Дальневосточном федеральных округах распространен совместный бюджет – 50 и 48% соответственно. В Приволжском и Уральском округах чаще встречается единоличное управление – 26 и 27%. А в Москве и Санкт-Петербурге раздельный бюджет у 22 и 25% опрошенных. При этом в каждом втором случае различия в подходах не влияют на отношения, заявили респонденты.

Финансовые решения принимают совместно 50% семей (наибольший процент в Уральском округе – 58). Около четверти опрошенных заявили, что распределяют сферы трат и потом лично принимают решения. Раздельный подход наиболее популярен в Москве (29%).

Главными причинами разногласий становятся ненужные, по мнению одного из членов семьи, покупки. В 30% случаев они могут стать причиной ссоры. Решения о тратах без обсуждения приводило к конфликтам у 10% респондентов. Из-за избыточных подписок и сервисов ссорились 8%.

Также в ходе опроса респонденты поделились финансовыми лайфхаками. Практичные подходы к управлению бюджетом включают размещение средств на вклады (32%), активное использование банковских программ лояльности (16%), распределение бюджета по категориям (12%), а 10% респондентов используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

Здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье, считает руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин. Россияне учатся тратить с умом, превращая управление финансами в творческий процесс.

Исследование основано на опросе 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

ИА “Орелград”