Около 300 орловцев признали ветеранами труда

Соответствующие указы подписал орловский губернатор.

72 человека отметили званием «Ветеран труда». Ещё 209 стали «Ветеранами труда Орловской области».

В минувшем месяце соответствующих званий удостоились 354 человека.

Напомним, в апреле этого года Андрей Клычков подписал указы о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Орловской области» 354 орловцам.

Кстати, начиная с текущего месяца орловцы, отмеченные этими званиями, получили возможность подать заявление на получение соответствующих выплат через портал государственных услуг. Об этом сообщал областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

ИА «Орелград»