Около 300 орловцев признали ветеранами труда

29.5.2025 | 14:50 Новости, Общество

Соответствующие указы подписал орловский губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

72 человека отметили званием «Ветеран труда». Ещё 209 стали «Ветеранами труда Орловской области».

В минувшем месяце соответствующих званий удостоились 354 человека.

Напомним, в апреле этого года Андрей Клычков подписал указы о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Орловской области» 354 орловцам.

Кстати, начиная с текущего месяца орловцы, отмеченные этими званиями, получили возможность подать заявление на получение соответствующих выплат через портал государственных услуг. Об этом сообщал областной Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования