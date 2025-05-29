На Орловщине неинформированность мешает благоустройству

Отсутствие популярных интернет-ресурсов влияет на интерес к голосованию за новые объекты.

Ежегодное голосование по выбору объектов для благоустройства (на этот раз на 2026-й) завершится 12 июля. Сегодня промежуточные итоги обсуждали на совещании с главами муниципалитетов.

Как рассказал руководитель Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов, на данный момент в голосовании приняли участие около 64 тысяч человек.

В мероприятии участвуют все муниципалитеты. В 23 из них выбирают 26 из 59 территорий, нуждающихся в благоустройстве. Ещё в трёх районах и Мценске – 6 дизайн-проектов из 12.

При этом лидером по активности является Колпнянский район. Также в числе самых заинтересованных – Малоархангельский, Краснозоренский, Корсаковский, Шаблыкинский, Должанский, Сосковский, Покровский районы и Орловский муниципальный округ.

Комментируя эту информацию, губернатор Андрей Клычков отметил, что для успешного проведения голосования необходимо доводить информацию до граждан. Одним из самых эффективных и дешёвых путей для этого остаётся интернет.

«Зачастую здесь недорабатываем мы с вами по муниципальным образованиям с интернетом. Где нет интернет-ресурсов достойных, которые информативны, людям интересны — там всё сложно. Волонтёры — это трудозатраты в разы больше, чем интернет… Задача, которая существует уже не первый год – создание собственных, понятных, информативных, нужных для людей ресурсов», – высказался губернатор.

ИА «Орелград»