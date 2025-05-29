В Орле на озере «Светлая жизнь» не будет укрытий

Об этом заявили в областной администрации.

Информацию публикует сайт «Вести-Орёл».

«Граждане, находящиеся в районе озера «Светлая жизнь», могут укрыться в заглубленных помещениях подземного пространства, находящихся в допустимом Сводом правил «Защитные сооружения гражданской обороны» радиусе сбора укрываемых, нанесенных на интерактивную карту укрытий, а также в складках местности», – говорится в официальном ответе, полученном из областного управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Отметим, что пляж «Светлой жизни», как правило, пользуется у орловцев популярностью — так как новых официальных мест для такого отдыха в городе не появляется уже много лет. Единственной легальной альтернативой озеру является пляж в районе Городского парка.

ИА «Орелград»